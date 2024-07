Violenza sessuale a Marina di Ragusa: arrestato 31enne

Arrestato con accusa di aver commesso violenza sessuale ai danni di una quindicenne a Marina di Ragusa. I militari dell’Arma del Nucleo operativo radiomobile lo avrebbero individuato. L’uomo, un cittadino tunisino di 31 anni, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere. Una volta individuato è stato sottoposto anche a perquisizione che ha dato esito positivo: era in possesso di un paio di cesoie di 20 centimetri.

I fatti si sarebbero verificati sabato a Marina di Ragusa

Gli vengono contestati gli articoli 609 bis e ter del codice penale: “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione (da sei a dodici anni)”, recita il 609 bis, comportamento aggravato dal 609 ter perché riguarda una minore di 14 anni. Domani alle 11.30 l’uomo assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Massimo Garofalo comparirà in carcere, davanti al Gip, per l’udienza di convalida dell’arresto. I fatti si sarebbero verificati nel tardo pomeriggio/sera di sabato a Marina di Ragusa. Non sono note le circostanze.

