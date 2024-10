Violenza giovanile: incontro a Modica fra studenti e personale della Questura e della polizia

La Questura di Ragusa continua a rafforzare il dialogo con le scuole della provincia, portando avanti un ciclo di incontri formativi che mirano a sensibilizzare gli studenti su temi cruciali come il bullismo e il cyberbullismo. Presso l’IIS “Galilei-Campailla” di Modica, il Dirigente del Commissariato di P.S. di Modica, Dr. Lorenzo Cariola, ha guidato due giornate di approfondimento, con un terzo incontro programmato per venerdì prossimo. Questi eventi, rivolti agli studenti del Liceo Artistico e del Liceo Scientifico, mirano a educare i giovani sui rischi e le conseguenze legali di questi comportamenti, offrendo loro strumenti per riconoscerli e la fiducia per denunciarli.

Un percorso importante

Questo percorso fa parte di un’iniziativa più ampia promossa dal Questore di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, che coinvolge scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo è promuovere la “Cultura della Prevenzione”, sensibilizzando i giovani non solo su bullismo e cyberbullismo, ma anche su temi come la violenza di genere, il contrasto alle dipendenze e il rispetto del codice della strada.

In quest’ottica, numerosi progetti sono già stati avviati, tra cui “PretenDiamo Legalità”, che ha coinvolto vari istituti scolastici, e il progetto “Spazi Possibili”, dedicato alla prevenzione delle dipendenze patologiche. Il prossimo appuntamento del ciclo si terrà il 23 ottobre ad Acate, dove gli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Volta” discuteranno nuovamente il tema del bullismo con l’aggiunta di un contributo artistico di DJ Venex e dei giovani musicisti della scuola.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per costruire un rapporto di fiducia tra giovani e forze dell’ordine, promuovendo una “polizia partecipata” in cui ogni cittadino svolge un ruolo attivo nella sicurezza della comunità.

