Violenza contro le donne, una triste realtà. A Ragusa, potenziato lo sportello d’ascolto

Si incrementa lo sportello per prevenire e contrastare il triste fenomeno della violenza sule donne.

Il centro di ascolto è già stato istituito presso il centro Polifunzionale di Ragusa in via Colajanni. Ma la Prefettura di Ragusa, ha deciso incrementare ancora di più con l’apertura di un nuovo sportello di ascolto per più giorni a settimana, sia di mattina che di pomeriggio.



Lo sportello, come è noto, ha lo scopo di fornire consulenza, assistenza e sostegno alle vittime della violenza e fornisce un supporto psicologico affinchè la vittima di violenza denunci.

Questi i nuovi orari:

– INTEGRAORIENTA “IL PETTIROSSO”: il lunedì dalle 16:00 alle 19:30;

– “LA CASA DELLE DONNE”: il martedì dalle 9:00 alle 12:30

– “IL FILO DI SETA” : il martedì dalle 16:00 alle 19:30

– “CO.TU.LE VI.” : il mercoledì dalle 16:00 alle 19:30

– “DONNE A SUD”: giovedì dalle 9:00 alle 12:30;

– “GRUPPO DI PIÙ” : il giovedì dalle 16:00 alle 19:30