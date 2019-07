Vino, cibo e musica a Cantine Marilina - Ragusa Oggi

Vino, cibo e musica a Cantine Marilina

Vino, cibo e musica.

Le tre direttrici su cui si muoverà l’immancabile appuntamento di Pioggia di Stelle 2019, l’evento clou di Cantina Marilina, in contrada San Lorenzo territorio di Noto, in programma il 16 agosto a partire dalle ore 20.

“Anche quest’anno – ha spiegato Marilina Paternò – Pioggia di Stelle rappresenta la nostra festa in cantina, un momento essenzialmente di divertimento per degustare le nostre referenze abbinate ad uno street food siciliano e con tanta, tanta musica. Parola d’ordine sarà divertimento abbinato all’allegria che vi regaleremo, in vista del periodo riservato alla vendemmia che sarà piuttosto impegnativo. Ci serve ritemprarci e lo vogliamo fare insieme ai tantissimi amici che nel corso dell’anno vengono spesso a trovarci e con quanti scelgono le nostre etichette abbinandole ai loro pranzi o cene. Pioggia di Stelle – ha proseguito Marilina – è quel momento ludico che in cantina risulta necessario per festeggiare le settimane antecedenti alla vendemmia che si spera sia sempre prospera e di grandi gioie”.

Le degustazioni, abbinate ai vini, portano la firma ‘Dai Pennisi’, la macelleria con cucina di Linguaglossa che non mancherà di certo di stupire con panini curiosi dalle materie prime eccellenti e prelibatezze dell’Etna.

Si ballerà sino a notte fonda, proprio per dare il senso della festa e del divertimento nella caldissima notte del 16 agosto in un territorio di grandissimo prestigio, quale il Val di Noto, per quanti vogliono abbinare il divertimento ad una visita delle bellezze barocche e paesaggistiche che questo lembo di Sicilia offre.

“In degustazione – ha anticipato Angelo Paternò, enologo e fondatore della cantina – ci saranno 4 etichette, tra i nostri must e che hanno rappresentato la nostra genesi: l’inaspettato Cuè (100% Moscato, IGP Terre Siciliane), il dorato Sketta (dal vitigno Greganico bianco IGP Terre Siciliane), il rivoluzionario Ruversa (un Doc Eloro 100% Nero d’Avola) e l’isolano Suave (Doc Eloro Rosato da uve 100% Nero d’Avola), tutti monovarietali. Il vino è segno di amicizia e stare insieme, ecco perché l’incipit di Pioggia di Stelle è aprire le porte della cantina e divertirci insieme, presentandoci come una cantina giovane ed intraprendente, con alle spalle una storia fatta di tante storie e progetti”.

Il biglietto di ingresso, in pre vendita contattando Cantina Marilina, è di 30€; al botteghino, la sera del 16 agosto, il biglietto di ingresso ha un costo di 35€. Per info e prenotazioni info@cantinamarilina.it oppure contattando +39 0931 1799907.

L’inizio della festa, intorno alle ore 20, è certo… la fine la scandirà il vostro divertimento.