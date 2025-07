Vincenzo Venniro sarà premiato ai “Ragusani nel Mondo” per la trasformazione del porto di Pozzallo in hub internazionale

Ci sono imprenditori che non si limitano a far crescere un’azienda, ma che riescono a cambiare il destino di un intero territorio. È il caso di Vincenzo Venniro, protagonista di una straordinaria storia di visione e sviluppo, a cui sarà conferito il riconoscimento nella sezione “Aziende” della 30ª edizione del Premio “Ragusani nel Mondo”, in programma sabato 26 e domenica 27 luglio in piazza Libertà a Ragusa.

Dal 1993, Venniro ha saputo guardare oltre l’orizzonte, trasformando una struttura portuale locale in uno snodo strategico del Mediterraneo. Le sue aziende, Sermi Terminal Containers e Biarma Shipping, operano come terminal operator e agenzie marittime, offrendo servizi che nel tempo hanno attratto rotte internazionali, investimenti e traffici commerciali cruciali.

Grazie alla sua visione imprenditoriale, il porto di Pozzallo è diventato un hub competitivo e riconosciuto, capace di connettere la Sicilia ai mercati globali. Venniro è stato tra i primi a intuire il potenziale delle rotte dal Sud del mondo — India, Brasile, Sudafrica — con approdi regolari di marmi e graniti destinati alle aziende del distretto lapideo ibleo. A questa prima espansione sono seguite nuove rotte da Francia, Spagna e Nord Europa, che hanno consolidato la rete di scambi internazionali.

Un momento chiave è stato l’avvio del servizio containerizzato in partnership con MSC, la più grande compagnia di navigazione al mondo: un passo decisivo che ha proiettato Pozzallo nei circuiti dello shipping globale, con traffici in arrivo e in partenza da tutti e cinque i continenti.

Il merito di Vincenzo Venniro non risiede solo nella capacità di attrarre operatori e rotte commerciali, ma anche nella determinazione con cui ha promosso il territorio, costruendo relazioni, fiducia e infrastrutture. Il suo lavoro ha generato visibilità, occupazione e sviluppo, contribuendo a raccontare una Sicilia diversa: dinamica, connessa, moderna.

Oggi, il nome di Pozzallo è presente sulle mappe globali dello shipping anche grazie alla tenacia, alla visione e alla coerenza con cui Venniro porta avanti da oltre trent’anni un progetto nato in provincia, ma con lo sguardo sempre rivolto al mondo. Un percorso che il Premio “Ragusani nel Mondo” celebra e riconosce con pieno merito.

