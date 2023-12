Vietato il pellegrinaggio nella chiesa rupestre di Santa Lucia a Scicli. Chiusi gli accessi pedonali al Colle San Matteo per rischio crolli

Garantire la pubblica incolumità dopo i crolli di alcuni muri e dopo i rischi, accertati, di cedimenti del costone roccioso del versante che si affaccia nella cava di Santa Maria La Nova. Questa la motivazione che ha portato l’Amministrazione comunale di Scicli ad interdire i tratti pedonali che portano al colle San Matteo ed alla chiesetta rupestre di Santa Lucia. Interdizione arrivata con specifica ordinanza del sindaco Mario Marino. Il provvedimento di fatto fa saltare il pellegrinaggio che da secoli si tiene nella chiesetta di Santa Lucia in occasione del 13 dicembre con i tanti devoti che, a piedi, raggiungono la sommità del colle per pregare nel piccolo luogo di culto.

Un’area a rischio crolli seppure di una bellezza conclamata.

Già alla fine dell’estate scorsa, durante la verifica dei percorsi da proporre per l’evento “Le Vie dei Tesori” era stata rilevata una forte criticità in questa parte della collina che sovrasta la cittadina barocca. Poi, nei primi giorni di questo mese, in occasione del convegno “Scicli futura” è stato preso atto delle criticità che incombono in questa parte dell’abitato. “Dal dibattito è emerso che sul colle San Matteo insistono diverse criticità che minacciano la pubblica e la privata incolumità – spiega il sindaco Mario Marino – specificatamente nei percorsi pedonali altamente fruiti. La zona di grande interesse storico è quotidianamente visitata da tante persone e soprattutto dai turisti. E’ necessario intervenire per eliminare la situazione di potenziale pericolo dopo aver accertata la possibilità di distacchi lapidei sui percorsi sottostanti”. L’accertamento della pericolosità dei luoghi è arrivato a conclusione di un sopralluogo dei responsabili comunali di Protezione civile e dell’Ufficio tecnico comunale. La chiusura è a tempo indeterminato almeno fino a quando la zona non verrà interamente messa in sicurezza.

In assenza del pellegrinaggio nella chiesetta rupestre di Santa Lucia le visite potranno essere fatte nelle chiese Madre Sant’Ignazio di piazza Italia dove è visibile la statua della Santa e di San Giuseppe dove c’è una reliquia della Santa protettrice degli occhi e della vista.