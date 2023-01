Viagra e preservativi ma anche profumi di marca. La vita agiata e indisturbata del boss Messina Denaro. Ecco cosa hanno trovato i Carabinieri nel covo

Il boss della mafia Matteo Messina Denaro, arrestato ieri dai carabinieri, abitava in un appartamento in cui non mancava il lusso a Campobello di Mazara. Secondo quanto si apprende, nell’appartamento sono stati trovati diversi oggetti di lusso e beni di consumo, che lasciano intuire uno stile di vita lontano da quello di un monaco.

Tra i vari oggetti rinvenuti ci sono vestiti e profumi di marca, decine di scarpe di alta gamma, tra cui modelli di sneakers costosi, diversi modelli di occhiali, un frigorifero ben rifornito e diverse ricevute di ristoranti. Inoltre, sono stati trovati anche viagra e preservativi, il che lascia intendere un debole per le donne.

Il procuratore aggiunto Paolo Guido ha confermato che Messina Denaro non viveva una vita monastica e aveva diverse frequentazioni con donne, girando indisturbato per locali e ristoranti. Nonostante ciò, nessuno tra i vicini sembrava conoscerlo.

L’appartamento in cui è stato arrestato Messina Denaro risulta di proprietà del vero Andrea Bonafede, un alias utilizzato dal capomafia. La scoperta di questo appartamento di lusso lascia intendere che il boss, nonostante fosse latitante da anni, non aveva rinunciato a vivere una vita agiata e lussuosa.