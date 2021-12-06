Viaggiare in Italia: quali sono le isole più belle

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Chi sta pianificando un viaggio in Italia per i prossimi mesi potrebbe essere interessato a conoscere alcune delle isole più belle del nostro Paese. Per esempio quelle di Murano e di Burano, che sono le due più celebri di tutta la laguna di Venezia. Murano è nota soprattutto per la lavorazione del vetro, mentre Burano offre un paesaggio particolare, grazie alle sue piccole abitazioni colorate e basse. Scendendo verso il Mezzogiorno, non si può non citare Capri, una vera perla immersa nel Golfo di Napoli. A differenza di quel che di solito si è portati a immaginare, non è detto che per trascorrere una vacanza a Capri si sia obbligati a spendere chissà quanto. Vi si può andare anche in giornata, per una gita memorabile, e si trova sia vicino a Napoli che vicino a Salerno. Da vedere, in particolare, la Grotta Azzurra e i Faraglioni.

La Sardegna

La Sardegna è, ovviamente, un’isola: anche lei, dunque, va menzionata in questo elenco. Si tratta della seconda isola più grande di tutto il mar Mediterraneo (e quindi anche d’Italia) dopo la Sicilia. La varietà dei suoi paesaggi consente di assecondare qualunque tipo di esigenza, essendo ricca di corsi d’acqua, di boschi e di montagne che, ovviamente, non fanno passare in secondo piano la bellezza del mare e la vastità delle sue spiagge. Insomma, ci sono così tante opzioni per rilassarsi e per divertirsi che diventa quasi difficile scegliere. La Sardegna, grazie alla varietà che caratterizza i suoi ecosistemi, è stata addirittura definita come un microcontinente, a dimostrazione della grande eterogeneità del suo patrimonio faunistico e vegetale. Cagliari e Alghero sono due delle città da non perdere, ma altrettanto emozionanti sono la Costa Smeralda e la Gallura.

L’Arcipelago della Maddalena

Rimanendo in Sardegna, una menzione è doverosa per l’Arcipelago della Maddalena, che comprende in totale 7 isole, a cui si aggiungono 60 isolotti e una miriade di scogli affioranti. La sola isola abitata è proprio La Maddalena, ma del Parco Nazionale omonimo fanno parte anche Razzoli, Santa Maria, Budelli, Spargi e Caprera. L’habitat di questa zona è protetto, anche perché esposto a rischi, e le acque del mare sono simili a quelle delle località più esotiche e caraibiche. Chi volesse soggiornare a La Maddalena ha la possibilità di scegliere fra residence e hotel, ma non mancano i bed & breakfast consigliati a chi ha a disposizione un budget più limitato. La spiaggia più celebre è quella di Spalmatore, e si presenta come una baia di sabbia sottile e bianca, ovviamente bagnata da un mare cristallino. Altre spiagge, dalle denominazioni a dir poco curiose, sono quelle di Cala d’Inferno, Lo strangolato e L’uomo morto.

L’isola di Pantelleria

L’isola di Pantelleria è quasi un unicum nel contesto del mar Mediterraneo, con un paesaggio spettacolare in cui le strutture architettoniche realizzate dall’uomo si sposano in modo perfetto con una natura dal fascino speciale. Situata fra la Sicilia e la Tunisia, propone non solo spiagge deliziose ma anche siti archeologici di notevole interesse storico, come per esempio l’area di Mursia e Cimillia. Da scoprire anche le collinette di San Marco e Santa Teresa, in cima alle quali si ha l’opportunità di vedere la fantastica acropoli romana. Pantelleria è stata soprannominata Perla Nera del Mediterraneo a causa del suo paesaggio che risente delle conseguenze delle colate laviche che si sono susseguite nel corso del tempo. Va detto, comunque, che nei tempi più recenti i fenomeni vulcanici sono rappresentati unicamente da soffioni di vapore e acque calde, e bisogna ritornare indietro fino all’Ottocento per trovare l’ultima eruzione. Un evidente modello di architettura sostenibile può essere individuato, a Pantelleria, nei dammusi: questo è il nome delle tipiche case del posto, realizzate in epoca araba.

L’Isola d’Elba

Questa rassegna di isole spettacolari in Italia non può che concludersi con una citazione per l’Isola d’Elba, che è la terza più grande del nostro Paese. La parte occidentale è dominata dal Monte Capanne, che tocca i mille metri di altitudine; è possibile arrivare in cima anche grazie a una cabinovia, per poter godere di un panorama spettacolare. Non mancano, comunque, i sentieri di trekking per chi preferisce scarpinare. Parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, l’Isola d’Elba è impreziosita dalla cittadina di Portoferraio, che si trova nella parte settentrionale. Gli amanti di immersioni e snorkeling possono frequentare la spiaggia Le Ghiaie.

Come prendere in affitto un appartamento all’Isola d’Elba

Nel caso in cui si sia interessati a trovare un appartamento in affitto sull’isola d’Elba , si può fare riferimento al sito web di Emporio Vacanze, il cui team si impegna a selezionare i posti più belli sull’isola per mettere a disposizione una vasta gamma di sistemazioni. Non solo appartamenti in affitto, dunque, ma anche residence, villaggi e hotel, per andare incontro ai bisogni di tutti.

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