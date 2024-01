Via Paestum: auto bloccata tra le sbarre del passaggio a livello

Preoccupazione in Via Paestum a Ragusa dove stamani un’auto si è attardata mentre le sbarre del passaggio a livello si stavano abbassando. L’automobilista, però, ha dimostrato prontezza di riflessi, posizionando l’auto in modo che non ci fosse alcun rischio di collisione con il treno in arrivo.

Questa non è la prima volta che si verifica una situazione del genere, e il recente incidente ha rinnovato le preoccupazioni della comunità locale sulla sicurezza di questo attraversamento. La discussione su eventuali interventi o sulla chiusura del passaggio a livello è aperta, con diversi punti di vista che vanno valutati attentamente.

L’episodio, sebbene abbia avuto una risoluzione positiva senza registrare danni o feriti, ha infatti riacceso il dibattito sulla necessità di mantenere aperto questo passaggio a livello in città, considerando i rischi che comporta.

Per fortuna, l’abilità dell’automobilista e la prontezza del macchinista del treno hanno evitato qualsiasi potenziale problema. Il convoglio è transitato a passo d’uomo, garantendo la sicurezza degli utenti della strada. foto di Salvatore Iurato tratta da facebook