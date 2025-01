Una stazione pluviometrica a Scicli per monitorare il rischio idro-geologico: il progetto

Una stazione pluviometrica a Scicli grazie al progetto Urbanfloods. Si tratta di un’iniziativa per la prevenzione del rischio alluvionale in contesti urbani attraversati da corsi d’acqua a forte rischio di straripamento. La città di Scicli, caratterizzata dalla presenza dei torrenti Modica-Scicli, San Bartolomeo e Santa Maria La Nova, è al centro di un sistema innovativo che mira a migliorare la resilienza e la sicurezza del territorio.

Obiettivi principali del progetto

Il progetto prevede l’installazione di una stazione pluviometrica in contrada Fontanelle, per monitorare la portata del torrente Modica-Scicli. Questo dispositivo sarà strategico per prevedere straripamenti, attivare sistemi di allerta precoce e supportare la pianificazione e gestione delle emergenze. L’obiettivo è prevenire situazioni critiche derivanti da eventi climatici estremi e dall’aumento del consumo di suolo e tutelare le falde acquifere di contrada Fontanelle, San Guglielmo e Galluzza, per preservare le sorgenti che alimentano l’acquedotto cittadino.

Contesto internazionale

Il progetto coinvolge un partenariato internazionale con l’Università della Macedonia Occidentale come capofila e la partecipazione di organizzazioni da Nord Macedonia, Serbia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Slovenia e Albania. Per l’Italia, i partner principali sono il Comune di Macerata e Svi.Med. Ets, responsabile delle attività pilota per il torrente Modica-Scicli.

Incontri istituzionali e pianificazione

Un recente incontro a Palermo tra l’amministrazione comunale di Scicli, rappresentata dal sindaco Mario Marino e dall’ing. Andrea Pisani, e l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, guidata dall’ing. Leonardo Santoro, ha rafforzato il coordinamento per la gestione del rischio idrogeologico. Il 13 febbraio 2025 si svolgerà il primo tavolo di confronto nazionale del progetto Urbanfloods, ospitato a Scicli in collaborazione con Macerata.

Foto: repertorio

