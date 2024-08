Via di Fuga Sud a Ispica. Dalla Regione un ulteriore finanziamento

Il primo era di un milione e duecentomila euro a cui si aggiunge ora un ulteriore finanziamento di un milione e cinquecentomila euro che sommandolo arrivano alla somma di due milioni e settecentomila euro. Soldi destinate dalla Regione nell’ambito del rimodulazione del Piano delle Vie di Emergenza in cui è compreso l’intervento denominato “Completamento via di fuga sud”. Il secondo finanziamento permetterà di completare il secondo lotto funazionale.

La strada intersecherà il nuovo Ponte Muni.

“Il Direttore generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile Salvo Cocina ha avviato l’iter per la predisposizione del progetto – spiegano il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto – si tratta di un intervento su un’arteria fondamentale che, in caso di emergenza, permetterà una maggiore circolazione mentre nella quotidianità rappresenterà un’arteria vitale per l’economia locale, permetterà di decongestionare la fascia costiera nel periodo di alta affluenza turistica e consentirà, nei casi in cui sia necessario, un rapido arrivo per i mezzi di soccorso”.

