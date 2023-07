Ventisette voli in programma dall’aeroporto di Comiso

Venticinque voli nella giornata del 18 luglio. Diventeranno ventisette aggiungendo altri due voli che sono stati programmati dopo la mezzanotte. Sono questi i numeri dell’emergenza a Comiso, l’aeroporto più vicino a Catania che in questi giorni viene utilizzato, insieme ad altri scali, per coprire l’emergenza a Catania, chiuso dopo l’incendio di due giorni fa.

“Quella del 18 luglio sarà quasi un crash tst per il nostro aeroporto, una prova d’0impatto con un traffico passeggeri e movimenti aeromobili superiori alle nostre possibilità”: parola di Rosario Dibennardo, accountable manager dell’aeroporto di Comiso, passato ai ruoli tecnici dopo che, in passato, ha assunto tutti i ruoli di nomina politica: presidente prima, in rappresentanza del comune di Comiso, amministratore delegato poi, in rappresentanza dell’allora socio di maggioranza della Soaco, vale a dire la Sac di Catania. In mezzo, c’è stato anche un periodo in cui è stato consigliere nel cda di SAC.

L’ATTIVITA’ DEL MATTINO

L’attività è iniziata alle 7 del mattino, con i primi voli di Easyjet e Aeroitalia decollati alla volta di Milano Malpensa e di Bologna. Si è proseguito con due voli alle 8 del mattino, entrambi di Wizzair, diretti rispettivamente a Bologna e Verona.

Sempre alle 8, è atterrato a Comiso l’aereo Wizzair proveniente dall’aeroporto di Cluj (Romania), poi alle 8,20 con il volo da Budapest e da Milano Malpensa.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Il programma della giornata prosegue con il volo delle 8,45 da Bergamo Orio al Serio di Aeroitalia e delle 9,55 con Milano Malpensa (Easyiet). Ritmo frenetico per tutto il mattino con i voli Wizzair da Bologna (ore 10,20) e Verona (ore 10,35), con Aeroitalia da Bologna (ore 11) e Roma Fiumicino (ore 13). Tutti i voli soino poi ripartiti con passeggeri provenienti in pullman da Catania. Alle 13,20 c’è il volo Wizzair da Malta, alle 13,30 il volo Dat da Lampedusa. Altri due voli Wizzair alle 14,15 (da Bucarest) e alle 15,10 da Venezia. Alle 17,10 e 17,15 ci sono i voli di Aeroitalia da Bucarest e da venezia, mentre il volo Easyjet da Bordeaux è in programma alle 17,45 Alle 19,10 ancora Danish Air Transport da Lamoedusa e a seguire due voli Wizzair da Milano Linate (17,50 che ripartrià però più tardi alle 19,55 e Torino alle 20,30. La giornata si chiude con il volo proveniente da Napoli alle 20,50 (Easyjet) e da Roma Fiumicino di Aeroitalia, che decollerà solo l’indomani, sostando, c’è ormai prassi di Aeroitalia, nella piazzola di sosta di Comiso.

Subito dopo la mezzanotte, con la data del 19, sono in programma due voli in arrivo da Heraklion, nell’isola di Creta alle 00,24 e da Mykonos, altra isola greca (all’1,15).

La potenzialità di Comiso viene sfruttata al massimo e soprattutto vengono utilizzate le sei piazzole di sosta dello scalo. Una tra esse viene utilizzata stabilmente già ora da Aeroitalia.

Per lo scalo del “Pio La Torre” una vera e propria prova del fuoco.