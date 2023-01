Venti, piogge, temperature in picchiata e potrebbe arrivare pure la neve: sarà un week end particolarmente gelido a Ragusa e in Sicilia

Dopo il lungo periodo di sole e temperature decisamente al di sopra della media stagionale, arriva una forte ondata di maltempo.

Venti forti e temperature in picchiata. E potrebbero arrivare anche deboli nevicate. Sono queste le previsioni in Sicilia per la giornata di venerdì 20 gennaio. Il tempo è instabile e vi saranno piogge sparse un po’ ovunque.

Le nevicate potrebbero arrivare in serata, soprattutto sulle zone interne, anche a bassa quota. I mari saranno molto agitati.

La situazione sarà abbastanza simile per tutto il fine settimana.

Per quanto riguarda le temperature, minime sotto zero ad Enna ed Caltanissetta, molto rigide altrove. Massime comprese tre i 5 ed i 15 gradi. Previsti 8 gradi a Caltanissetta, 14 a Catania, 5 ad Enna, 12 a Messina, 13 a Palermo, 9 a Ragusa, 15 a Siracusa, 12 a Trapani.