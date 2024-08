Vasto incendio in contrada Pisciotto. Le fiamme stanno divorando la macchia mediterranea

Incendio di vasta proporzioni in contrada Pisciotto tra Baia Samuele è Oasi del Re a marina di Modica. Le fiamme stanno divorando il canneto e ampia parte della macchia mediterranea. I vigili del fuoco prontamente intervenuti hanno richiesto l’intervento delle squadre forestali e sta intervenendo il personale DOS vvf (direttore operazioni di spegnimento) per valutare eventuale intervento di mezzi aerei. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni e due villette in via precauzionale sono state evacuate anche a causa del fumo, ma non ci sono danni.L’incendio è stato circoscritto e appena completate le operazioni di spegnimento i proprietari potranno rientrare.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

