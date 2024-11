Valorizzare la razza modicana: un incontro con allevatori per la tutela e la promozione

Un incontro per valorizzare la razza modicana. L’incontro è stato convocato dall’assessore Giorgio Massari con gli allevatori delle vacche di razza modicana e mira a valorizzazione del settore zootecnico ragusano, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla promozione delle razze autoctone del territorio. Durante la riunione, è stato evidenziato il valore culturale, economico e ambientale della razza modicana, una specie di grande pregio per la produzione di carne e latte di alta qualità.

Punti chiave dell’incontro

Ruolo dell’associazione “Razza Modicana”: gli allevatori hanno ricordato la creazione di un’associazione dedicata alla promozione e tutela della vacca modicana e dei suoi prodotti derivati. L’assessore Massari ha sottolineato l’importanza di questa struttura per rafforzare il settore e creare una rete collaborativa.

La Razza Modicana è considerata un elemento essenziale per il mantenimento della biodiversità locale, al pari delle altre razze autoctone, come l’asino ragusano e la pecora comisana. La conservazione e lo sviluppo di queste razze non sono solo una questione di tradizione, ma anche di sostenibilità ecologica e opportunità economica.

Il prof. Santo Caracappa ha proposto di avviare il processo per ottenere il riconoscimento della qualifica QS (Qualità Superiore) per le carni della Razza Modicana. Questo marchio rappresenterebbe un valore aggiunto notevole, rafforzando la competitività dei prodotti sul mercato. Inoltre, è stato suggerito di integrare servizi come celle di frollatura, utili per migliorare ulteriormente la qualità e la conservazione delle carni.

Entrambi i relatori hanno ribadito che il successo del settore dipende dalla capacità degli allevatori di collaborare e di partecipare ad azioni congiunte. La creazione di consorzi e l’adozione di strategie comuni per la promozione dei prodotti locali possono garantire un impatto maggiore a livello regionale e nazionale.

Prospettive future

L’incontro ha evidenziato un forte impegno a sostenere il settore zootecnico ragusano attraverso l‘incremento della produzione e tutela della Razza Modicana, rafforzamento delle certificazioni di qualità, supporto alla formazione e all’innovazione tecnologica.

L’assessore Massari e il prof. Caracappa hanno manifestato l’intenzione di lavorare con gli allevatori per tradurre le idee in progetti concreti, mirando a garantire un futuro prospero per questa importante tradizione locale.

