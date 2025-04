Il tradimento di Scicli e il successo elettorale, l’on. Abbate: “Da sola la Dc è arrivata seconda”

La DC ha vissuto un percorso elettorale particolarmente impegnativo, scegliendo di correre da sola, spaccando nei fatti il Centrodestra in queste particolari elezioni provinciali. Questo il risultato finale: il partito è riuscito a conquistare il secondo posto con il suo candidato alla presidenza del Libero Consorzio di Ragusa, Gianfranco Fidone.

Nonostante il percorso sia stato segnato da “tradimenti” da parte di persone inizialmente fidate, almeno così dice l’on. Ignazio Abbate, si analizza nei dettagli la situazione politica. E in alcuni casi si riparte da zero. Come a Scicli.

A seguire la dicahirazione di Abbate.

“Siamo gli unici ad avere raggiunto questo risultato in Sicilia. Un partito che corre da solo ed arriva secondo con il suo candidato a presidente è fortemente lusinghiero” – è il commento del deputato regionale della Dc, Ignazio Abbate, a poche ore dallo spoglio che ha dato la vittoria a Maria Rita Schembari eletta alla carica di presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa. “Ci aspettavamo di più, lungo il percorso abbiamo avuto qualche tradimento arrivato da persone fidate, ma alla fine il risultato è lusinghiero – prosegue Abbate – fra tutti i Comuni è mancata Scicli. Non me lo aspettavo. Deduco che c’è una classe dirigente che non ha risposto all’appello. Cambiamo e partiamo da zero. Questa campagna elettorale ci è servita a capire chi ci è vicino e chi no. E’ chiaro, comunque, che si è consolidato un movimento centrista in provincia che è alternativo alla destra ed alla sinistra. Erano tutti concentrati a fare campagna elettorale contro di noi. Come partito siamo a disposizione, facciamo gli auguri a Maria Rita Schembari. Mi dico, comunque, soddisfatto nel mentre mi sento di affermare che la Dc è il primo partito in provincia”.

