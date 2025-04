Urla nella notte, una lite in strada ad Acate: intervengono i carabinieri

Lite in strada tra extracomunitari ad Acate. Una segnalazione è arrivata poco prima delle 23 alla stazione dei carabinieri. Al telefono la richiesta di un intervento per le urla e le grida che provenivano da una delle strade del centro storico, da parte di persone probabilmente straniere.

Quando i carabinieri sono arrivati però non hanno trovato nulla. Probabilmente i litiganti si erano allontanati. Non ci sono segnalazioni di feriti al Pronto Soccorso. Si esclude quindi, per il momento, che la lite o la rissa abbia avuto gravi conseguenze.

© Riproduzione riservata