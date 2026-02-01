Uomo accoltellato ieri sera a Scicli: ricoverato all’ospedale di Modica, adesso è caccia ai responsabili

È ricoverato all’ospedale Maggiore–Baglieri di Modica l’uomo di nazionalità tunisina rimasto ferito in un accoltellamento avvenuto ieri sera a Scicli. L’episodio si è verificato nei pressi del piazzale adiacente alla rotatoria che si trova di fronte all’ospedale Busacca, dove la vittima ha raccontato di essere intervenuta per sedare la lite fra due uomini del posto.

Secondo quanto emerso, l’uomo, nonostante le gravi ferite da arma da taglio e una consistente perdita di sangue, è riuscita a raggiungere autonomamente il vicino Presidio Territoriale di Emergenza del nosocomio sciclitano. Il personale sanitario, valutata immediatamente la serietà del quadro clinico, ha disposto il trasferimento urgente a Modica, dove l’uomo è stato preso in carico dal Pronto Soccorso.

Le sue condizioni sono gravi, il fendente lo avrebbe attinto ad un polmone. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, allertati dai sanitari del PTE di Scicli, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori da stanotte stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, individuare eventuali responsabili e chiarire il movente dell’episodio.

Al vaglio degli inquirenti anche eventuali testimonianze e immagini di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di fare piena luce su un fatto di violenza che ha destato forte preoccupazione nella comunità sciclitana.

Ha collaborato Pinella Drago.

© Riproduzione riservata