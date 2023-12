Unicef Ragusa avvia campagna fondi per Natale e arrivano le Pigotte

Il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa promuove la campagna di raccolta Fondi di Natale 2023 e la Campagna Pigotta, in un coinvolgimento di istituzioni, scuole, aziende, privati.

La campagna solidale è stata inaugurata oggi pomeriggio, in una kermesse di alto profilo culturale e ideale, il Vittoria Peace Film Fest. Il festival celebra la pace in tempo di guerra. Il Vittoria Peace Film Fest, giunto alla sua undicesima edizione, è in programma alla Multisala Golden di Vittoria (Ragusa) dal 4 al 7 dicembre 2023. La direzione artistica è firmata a sei mani: dall’esercente cinematografico Giuseppe Gambina, dallo studioso di gestione dei conflitti, processi di pace e sviluppo Luca Gambina e, da quest’anno, anche dal giornalista Andrea Di Falco. La Presidente Provinciale del Comitato Unicef Ragusa Elisa Mandarà ha tenuto un intenso intervento, destinato soprattutto ai numerosi studenti intervenuti, dedicato al lavoro dell’Unicef nelle brucianti emergenze, con degli affondi sulla Palestina, sull’Afghanistan e sull’Ucraina.

In tanti dei comuni della provincia sarà da oggi possibile trovare postazioni UNICEF, ove i Volontari, in questo momento impegnati nella emozionante preparazione della Campagna, condivideranno le destinazioni delle donazioni, e dove, a fronte di piccole offerte, sarà possibile acquisire gli splendidi gadget della nuova collezione UNICEF.

Le postazioni iblee UNICEF per questo Natale, tutte visibili col relativo calendario sulla mappa nazionale https://www.pigotta.it/piazze-unicef/, sono le seguenti:

COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI RAGUSA, SCICLI

VITTORIA PEACE FILM FEST – MULTISALA GOLDEN, VITTORIA

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”, SCICLI

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. BUFALINO”, PEDALINO, COMISO

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. VERGA”, COMISO

BELLISSIMA DI GIOACCHINO LIVIA, MODICA

CENTRO MEDICO Mo.Va. DEL DOTT. G. MORELLO, ISPICA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARTA-EMANULE CIACERI, MODICA

ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO CRISPI, RAGUSA

I.C. ROGASI, PRESSO CINEMA GIARDINO, POZZALLO

DIREZIONE DIDATTICA MARIELE VENTRE, RAGUSA

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE CARUANO”, VITTORIA

“Siamo grati alle numerose realtà che hanno scelto di ospitare le nostre Campagne di questo drammatico dicembre 2023 e di donare la loro sensibilità concreta e ideale alla mission UNICEF, che strenuamente si adopera in tutto il mondo per le bambine e per i bambini”, comunica Elisa Mandarà, Presidente Provinciale UNICEF Ragusa, impegnata in prima linea insieme alla Segretaria Provinciale Rossella Dicaro ed a tanti preziosi Volontari Iblei.

Nelle nostra piazze speciali sarà possibile trovare una bellissima gamma di articoli e tantissime stupende Pigotte, create con cura estrema dalle nostre eccellenti Pigottare Iblee. Anche questo Natale torna la Pigotta, la popolare bambola di pezza dell’UNICEF, per aiutare i bambini colpiti da malnutrizione. Ad accompagnarla una testimonial di eccezione: Alessia Marcuzzi.

Nel mondo sono oltre 148 milioni i bambini colpiti da malnutrizione cronica, ovvero più del 22% dei bambini sotto i 5 anni a livello globale. Altri 45 milioni sono colpiti da malnutrizione acuta, di cui 13,7 milioni sono colpiti in forma grave, e rischiano di morire se non ricevono cure immediate. I fondi raccolti con la campagna Pigotta 2023 contribuiranno a donare alimenti, vaccini e medicine in tanti paesi del mondo, sostenendo i programmi dell’UNICEF per combattere la malnutrizione infantile e le crisi umanitarie.

La sede del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa è ospitata dal Comune di Scicli.

A supporto del Comitato anche l’agenzia di Comunicazione MediaLive.