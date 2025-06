“Un’estate con Camilleri”: da luglio a settembre eventi a Scicli

“Un’estate con Camilleri” rientra nel palinsesto “L’eco di Camilleri” proposto dal Comune di Scicli. Quattro gli eventi in un intreccio di letteratura e luoghi. Il primo è in programma il prossimo 6 luglio con la cooperativa Agire che partecipa alle celebrazioni del centenario della nascita di Andrea Camilleri (6 settembre 1925), promosso dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato nazionale Camilleri 100. “La Sicilia è uno spazio ‘mitico’ in cui nasce la sua scrittura, è un luogo dell’anima, è l’archetipo del ‘locus’ che tutti gli isolani custodiscono”.

Sono quattro gli eventi in programma durante i mesi estivi, da luglio a settembre 2025 nella città che è stata scelta come location per gli episodi del commissario Montalbano.



Il primo evento è previsto per domenica 6 luglio.



“Un arancino con Camilleri” dalle 18,30 alle 20,30: in programma un percorso letterario tra i siti culturali del Comune di Scicli, riscoprendo i luoghi simbolici della città attraverso le parole di Camilleri, un itinerario narrativo che lega arte, architettura e letteratura. Prevista la visita con guide “speciali” e la proposizione di alcune “esperienze” nei luoghi coinvolti. Luoghi come la Stanza del Sindaco/Questura di Montelusa”, il “Set del Commissariato di Vigata”, “Palazzo Spadaro”, “Museo Chiesa di Santa Teresa” con degustazione finale di arancini, simbolo di tradizione nonchè uno dei cibi più amati dal personaggio più noto di Camilleri: il Commissario Montalbano.

© Riproduzione riservata