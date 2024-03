“Unesco alla siciliana”: verrà presentato sabato il dossier di Legambiente

Verrà presentato Sabato 23 aprile alle 18,30 a Palazzo Spadaro di Scicli il dossier di Legambiente “Unesco alla siciliana”.

Saranno presenti Fabio Granata, Gianfranco Zanna, Paola Di Vita. A moderare l’incontro sarà Alessia Gambuzza, presidente del Circolo Legambiente di Scicli.

Fabio Granata si è sempre occupato di siti culturali. Oggi Assessore alla cultura del comune di Siracusa, presidente dell’associazione culturale Articolo 9, già assessore ai beni culturali della regione Sicilia e deputato nazionale, si è sempre distinto per il forte impegno nei confronti dei beni culturali e dei siti UNESCO.

Gianfranco Zanna, Presidente Legambiente Sicilia e Paola Di Vita, responsabile Beni Culturali di Legambiente Sicilia, presenteranno il dossier “Unesco alla siciliana”.

Sarà presente anche l’Assessore alla cultura del Comune di Scicli Simona Pitino.

Il dossier “Unesco alla siciliana” accende i riflettori sullo stato di salute del nostro patrimonio mondiale, restituendo la fotografia reale e aggiornata sui siti UNESCO.

“Alla siciliana” perchè racconta emergenze e ritardi nella gestione dei siti culturali della nostra Isola che si intrecciano con casi di abusivismo edilizio, cementificazione, sfruttamento edilizio, restauri da restaurare, carenze di gestione, mancanza di una visione di lungo periodo, solo per fare alcuni esempi.

“Ma il dossier non è solo una lista di denunce, perché, caso per caso, avanza proposte e analizza soluzioni possibili in virtù di quell’ ambientalismo scientifico che va oltre la denuncia e propone soluzioni, frutto di una passione lunga 40 anni che è quella dell’impegno civile dei Circoli siciliani di Legambiente”.

