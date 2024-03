Una sconfitta che brucia. La Meerkat basket Scicli perde di misura l’incontro con il Siracusa Basket

Una gara da dimenticare ma comunque da scuotere i ragazzi del coach Sergio Trovato che fuori casa ieri hanno raccolto una sonora sconfitta nel campionato di basket Divisione Regionale 1 Sicilia. Un risultato, quello dell’8° giornata di ritorno, che ha portato le aquile aretusee a “doppiare” gli ospiti nell’incontro con i cestisti della Meerkat Scicli avvisati fin dalla vigilia dell’ostica gara che li avrebbe attesi a Siracusa. La gara è finita sul punteggio di 86 a 44. Ha “giocato” su questo risultato il fattore campo. Ai ragazzi di Trovato è mancato l’apporto del pubblico di casa ed ha prevalso la tensione di giocare contro una squadra di alta classifica (nella gara interna il Siracusa Basket aveva perso la gara al geodetico di Jungi a Scicli).

L’avvertimento del coach era chiaro: i ragazzi per vincere avrebbero dovuto giocare in maniera perfetta sia in attacco che in difesa.

E’ andata diversamente, invece, disputando una delle peggiori gare della stagione. Il momento, ora, diventa difficile anche in vista dei play-off. Gli sciclitani, fin dal primo momento, sono apparsi smarriti e irriconoscibili, con una serie infinita di errori al tiro, anche da sotto canestro, e palle perse. I padroni di casa, al contrario, spinti da un pubblico molto caldo, hanno giocato bene e hanno allungato già nel primo quarto chiudendo con un vantaggio di 9 punti. Nel secondo quarto le percentuali della Meerkat Scicli sono scese ulteriormente. Alla fine del primo tempo gli sciclitani avevano realizzato solo 18 punti realizzati mentre il Siracusa li superava già di 17 punti. Nel terzo quarto, complice le difficoltà dei suricati ad attaccare la zona, le aquile, molto ciniche, hanno aumentato il divario fino a più 30, spinti da Alescio e Amenta, inarrestabili e da una notevole intensità difensiva.

Fra gli ospiti in campo si sono salvati solo Lonatica, La Rocca e Guastella che ha giocato nonostante avesse un problema alla coscia.

Con questa sconfitta, la squadra del Presidente Ficili, dopo una stagione regolare quasi sempre al comando manca l’obiettivo di chiudere la prima fase al primo posto; sarà l’ultima giornata della regular season, prevista per domenica prossima, a stabilire la classifica definitiva. Domenica al geodetico di Iungi arriva Misterbianco, partita da vincere perché la Meerkat Scicli possa arrivare almeno seconda nella griglia dei playoff. Un dato statistico su cui i ragazzi di coach Trovato dovranno riflettere è che nel girone di ritorno sono stati sconfitti da tutte le dirette concorrenti per la promozione in serie C, quali Catania, Pozzallo e Siracusa, mentre hanno vinto tutte le altre partite con le altre squadre.

Hanno segnato punti: Lonatica 12, Guastella 11, Konsta 8, La Rocca 4, Paoli 4, Merli 3, Giannone 2. Cesano, Mormino, Ficili e Lonatica Lu Ne.

La classifica: Azzurra Pozzallo 24 punti, Siracusa Basket 24 punti, PGS Sales Catania, Meerkat Scicli e Basket club Ragusa 22 punti, Basket Misterbianco e Sporting club Adrano 8 punti, Mens Sana Mascalucia 4 punti, Pall. Aci Bonaccorsi 2 punti.

© Riproduzione riservata