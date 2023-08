Una ragazza ricoperta di cioccolato in un buffe di dolci in Sardegna: ed è subito polemica

Un episodio avvenuto in un hotel in Gallura, in Sardegna, dove è stata posta sul tavolo di un buffet di dolci a bordo piscina un’immagine controversa di una ragazza in costume da bagno ricoperta di cioccolato accanto ai pasticcini. E l’episodio, naturalmente, ha scatenato un mare di polemiche. Un manager milanese in vacanza ha pubblicato una foto di questa scena sul suo profilo LinkedIn, esprimendo indignazione per l’uso del corpo femminile trasformato in oggetto e punta il dito contro la catena Voi Hotels e il gruppo Alpitour a cui l’hotel è collegato.

UNA DISCUSSIONE SULL’USO DEL CORPO DELLE DONNE

Il post del manager è diventato virale sui social media, scatenando una reazione negativa e una discussione sul sessismo e la rappresentazione delle donne. Voi Hotels ha risposto immediatamente scusandosi e affermando che non avevano alcuna intenzione di rappresentare valori diversi da quelli che abbracciano. Hanno annunciato l’adozione di misure per affrontare l’incidente e assicurare che situazioni simili non si verifichino in futuro. E voi, cosa ne pensate?