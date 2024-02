Una donna si risveglia poco prima di essere cremata: è accaduto in India

Una storia che ha dell’incredibile e che arriva dall’India: è la storia di Bujji Aamma, una donna di 52 anni di Berhampur, nello stato federato dell’Orissa. Dopo essere rimasta gravemente ustionata in un incendio domestico, è stata portata in ospedale con ustioni su metà del corpo. Nonostante il trattamento medico ricevuto, non si è mai ripresa completamente.

A causa delle scarse risorse finanziarie della famiglia, non è stato possibile garantirle le cure necessarie, e Bujji Aamma è stata portata a casa per essere preparata per la cremazione. La famiglia ha pensato che fosse deceduta e ha organizzato un carro funebre per portare il suo corpo al luogo di cremazione.

Tuttavia, mentre il carro funebre si dirigeva verso il luogo della cremazione, una donna di nome K Chiranjibi ha notato che Bujji Aamma aveva riaperto gli occhi. Sorprendentemente, la donna era viva.

La notizia di eventi simili è rara ma non unica. Lo scorso marzo, a New York, una donna di 82 anni, dichiarata morta in una casa di riposo, è stata trovata viva dalle pompe funebri. Questi casi di “morte apparente” sono estremamente rari ma possono accadere, e spesso portano a sorprendenti storie di sopravvivenza.

© Riproduzione riservata