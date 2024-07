Getta a gattino dal ponte per video sui social

Un filmato shock sui social ha scatenato una tempesta di commenti di sdegno e condanna per l’ennesimo episodio di violenza sugli animali. È accaduto a Lanusei, in Ogliastra, Sardegna, dove un ragazzino è stato ripreso mentre lanciava un gattino da un ponte, tra le risate e il divertimento di due amici che erano con lui. Le immagini sono rimbalzate da una chat all’altra, indignando gli utenti della rete.

L’episodio non è passato inosservato alle associazioni animaliste come AIDAA, Lega Italiana dei Diritti degli Animali e Zampe che Danno una Mano, che hanno denunciato l’autore del gesto alle Procure competenti. Il ragazzino è stato identificato grazie ai fotogrammi che lo ritraggono con il gattino in mano. Anche gli altri due ragazzi, tutti minorenni, sono stati coinvolti nella denuncia.

Il video mostra gli ultimi istanti di vita del cucciolo, che, spaesato, resta immobile sul palmo del giovane prima di essere lanciato nel vuoto tra gli alberi.

Per il ragazzo potrebbe configurarsi il reato di maltrattamento di animali, mentre gli altri due potrebbero concorrere nel reato con la stessa imputazione. “Ancora una volta sono i giovani a rendersi protagonisti di crudeltà inenarrabili nei confronti degli animali,” ha commentato Cosetta Prontu, presidente della LIDA di Olbia. “È evidente che qualcosa nella società non va nella direzione giusta. Gli autori di atti come questi sono figli di una cultura retrograda, secondo cui la vita di un animale vale meno di niente. Scaricano le proprie insoddisfazioni sui più deboli, probabilmente alla ricerca di gratificazioni che non sono capaci

