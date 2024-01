Quando la mosca si posa sul cibo, ci sputa. Ecco il video che lo dimostra. VIDEO

Un video inquietante sta circolando sui social media, svelando il comportamento delle mosche quando “invadono” il nostro cibo. Il filmato mette in luce un aspetto poco conosciuto di questa fastidiosa presenza, suscitando reazioni di disgusto e preoccupazione tra gli utenti.

Il video mostra chiaramente che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le mosche non iniziano immediatamente a mangiare il cibo su cui atterrano. “Le mosche non possono masticare come gli esseri umani, quindi sputano un tipo speciale di saliva direttamente sul pasto”, spiega il video. “Questa saliva contiene enzimi digestivi che scompongono il cibo in un liquido.” In breve, il processo permette alla mosca di succhiare il cibo “come un frullato”.

La rivelazione ha suscitato disgusto tra gli utenti dei social media, molti dei quali esprimono la loro sorpresa e avversione per questo comportamento poco noto delle mosche. “Oh, perché l’ho visto?” si è chiesto uno degli utenti.

Un altro ha aggiunto una nota di cautela, ricordando che le mosche trascorrono il loro tempo su superfici poco igieniche, incluso materiale fecale. “Ricordate ragazzi, le mosche stanno sulla cacca tutto il giorno. E poi la gettano sul cibo, e le particelle dei loro piedi sono feci. Motivi per cui non mangio il mio cibo, visto che sopra vi è stata trovata una mosca…”

Il dottor Cameron Webb, che ha scritto un articolo per l’Università di Sydney, ha confermato che questo è il modo in cui le mosche consumano il cibo. Ha avvertito che le mosche che atterrano sul cibo o nelle aree di preparazione possono rappresentare un rischio per la salute, poiché lasciano microrganismi patogeni che possono proliferare col tempo. Il dottor Webb ha sottolineato che il pericolo è maggiore in aree meno urbanizzate, dove la presenza di mosche è più diffusa e c’è una maggiore probabilità che entrino in contatto con animali morti o rifiuti animali.

Pertanto Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda ai consumatori che il cibo sia coperto durante la preparazione, la cottura e il servizio all’aperto.