Una mini piantagione di marijuana in terrazza: arrestato vittoriese

Aveva 84 grammi di hashish e una mini piantagione casalinga di marijuana. E’ stato arrestato un uomo di 40 anni a Vittoria con l’accusa di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto dopo una perquisizione mirata effettuata dalla Squadra Investigativa del Commissariato, che ha portato alla scoperta di una significativa quantità di droga.

L’operazione

Durante l’operazione, presso l’abitazione dell’uomo, gli agenti hanno trovato e sequestrato 84 grammi di marijuana essiccata e 18 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. Estendendo la perquisizione alla terrazza dell’abitazione, la Polizia ha scoperto una piantagione di cannabis in serra, composta da 54 vasi di piante di marijuana per un totale di 17 kg.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Foto: repertorio

