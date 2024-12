Una lezione di vita nella scuola “I.C. Palazzello Vann’Antò” di Ragusa: i ragazzi si prendono cura della loro classe

Un progetto unico e speciale è stato avviato dalla prof.ssa Giulia Di Martino, coordinatrice della classe 1A della scuola secondaria di primo grado “I.C. Palazzello Vann’Antò”. Il progetto è stato denominato: “TAKE THE COLOR AND COLOR MY CLASSROOM”.

Con il desiderio di promuovere un ambiente pulito e l’amore per l’insegnamento, la docente ha ideato un’iniziativa volta a stimolare gli studenti al rispetto dei beni comuni. L’idea si è concretizzata grazie all’entusiasmo della classe e alla voglia di mettersi in gioco, trasformando i ragazzi in veri protagonisti di un’avventura educativa e pratica.

Il progetto

I ragazzi della 1A hanno lavorato come piccoli professionisti, dimostrando impegno e dedizione. Si sono cimentati in diverse attività: progettazione e calcoli di spesa, ideando e pianificando ogni aspetto del lavoro. Fotografia e documentazione, immortalabdo il processo in tutte le sue fasi e si sono “sporcate le mani” rimuovendo i segni del tempo e restituendo splendore alla loro aula.

L’intervento è stato reso possibile anche grazie al supporto di un “Super Nonno”, che ha affiancato i ragazzi nel loro percorso.

Un’aula che brilla di impegno e speranza

In soli quattro giorni, i giovani lavoratori hanno trasformato l’aula, assumendo i ruoli di architetti, geometri, imbianchini, commercialisti, fotografi e videomaker. Il 9 dicembre, in presenza della dirigente scolastica, del DSGA, di genitori rappresentanti e del personale ATA, hanno avuto l’onore di tagliare il nastro inaugurando ufficialmente la loro aula rinnovata.

Un modello di collaborazione scuola-famiglia

L’esperienza dimostra quanto sia importante il coinvolgimento delle famiglie e il supporto dei genitori. Il progetto ha messo in luce il valore della collaborazione tra studenti, docenti e comunità scolastica, regalando ai ragazzi la motivazione per credere in sé stessi e nel lavoro di squadra.

La scuola come comunità viva

Questo progetto è un esempio di come la scuola possa essere molto più che un luogo di apprendimento formale. È uno spazio in cui si costruiscono valori, si sviluppano competenze pratiche e si creano legami duraturi.

© Riproduzione riservata