Una “giungla” di tasse e imposte sulle case degli italiani: l’elenco completo stilato dal Codacons

Sono tante, tantissime le imposte che gravano sulle case degli italiani. Una “giungla” di imposte, come le chiama il Codacons, che ha recentemente raccolto tutte la gamma di tasse che gravano sulle case degli italiani, evidenziando come questo già complesso sistema fiscale possa ulteriormente aggravarsi in seguito agli annunci del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, su possibili nuovi interventi fiscali nel settore immobiliare.

Principali tasse sugli immobili in Italia

Imposte sulla compravendita

Imposta di registro: 2% per la prima casa e 9% per la seconda casa, sul valore catastale. Imposta ipotecaria e catastale: 50 euro ciascuna. IVA: 4% per la prima casa, 10% per la seconda e 22% per immobili di lusso.

Imposte su donazioni o eredità

Imposta di successione e donazione: varia dal 4% (per coniugi o parenti in linea diretta) all’8% (per altri soggetti), con franchigia di 1 milione di euro per parenti in linea diretta. Imposta ipotecaria: 2% del valore dell’immobile. Imposta catastale: 1% del valore dell’immobile.

Tassa sulle plusvalenze

Se una proprietà immobiliare viene rivenduta entro 5 anni dall’acquisto, il guadagno (plusvalenza) è tassato al 26%.

Imposte sulla locazione

Irpef o Cedolare Secca: redditi da locazione soggetti a Irpef (tassati cumulativamente) o alla Cedolare secca (aliquota del 21%, ridotta al 10% per contratti a canone concordato). Imposta di Bollo: 16 euro per ogni 100 righe o foglio aggiuntivo del contratto. Imposta di registro: 2% del canone annuo (ridotta al 2% sul 70% del canone per contratti a canone concordato).

IMU e TARI

IMU: esente per le prime case (tranne per quelle di lusso classificate come A1, A8 o A9). L’importo varia in base alla rendita catastale e alle aliquote comunali.

TARI: tassa sui rifiuti, calcolata in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti.

Questa complessa “giungla fiscale” grava sui proprietari di immobili a vari livelli, partendo dall’acquisto fino all’uso dell’immobile, sia che lo si viva, affitti o venda.

