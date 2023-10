Una fognatura a cielo aperto in via Falcone a Vittoria

Una fogna a cielo a perto in via Giovanni Falcone, a Vittoria. La segnalazione arriva dal consigliere comunale del movimento politico Sviluppo Ibleo, Biagio Pelligra, il quale sottoline come la zona sia diventata praticamente inagibile.

ODORI INSOPPORTABILI PER CHI VIVE NELLA ZONA

L’odore sgradevole che si avverte in quella zona non può essere completamente trasmesso tramite una foto, ma è evidente il disagio che ci si trova in quella zona deve subire. Pelligra chiede all’amministrazione di intervenire immediatamente almeno per risolvere la perdita fognaria.

Vittoria, con la sua cultura, storia e qualità economica, non dovrebbe trovarsi in una situazione simile e merita un ambiente più dignitoso.