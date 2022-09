Una domenica con Maria Addolorata a Ibla. La processione e il programma

La chiesa di Santa Maria dell’Itria farà da splendida cornice a uno degli eventi religiosi più intimi e spirituali della città di Ragusa. Domani, infatti, si celebra la festa esterna della Vergine Addolorata nella città antica di Ibla. Un momento speciale che torna dopo tre anni a causa della pandemia. Il simulacro della Vergine, invero, era già uscito la scorsa primavera in occasione della Settimana santa. Ma quella di domani sarà un’altra evenienza, un altro modo per celebrare un rito che affonda la radici della tradizione in uno dei quartieri più pittoreschi e interessanti sul piano monumentale della città antica.