Una discarica occulta in contrada Trippatore a Sampieri. Dubbi per danni ambientali dai materiali sotterrati nell’area

Cosa si nasconde in quell’area di contrada Trippatore, a Sampieri? Ci sono rifiuti dannosi per la pubblica incolumità? L’appello ad intervenire è del circolo cittadino di Scicli di Fratelli d’Italia che parla di “discarica occulta” proprio in questa area di contrada “Trippatore” alla lontana periferia della frazione balneare della costa. L’area interessata è una cava di pietra utilizzata per l’estrazione di materiale lapideo che, ad oggi, pare sia posta a riposo. FdL ipotizza uno scarico abusivo nell’area di materiale di dubbia provenienza. “In essa possono essere nascosti e sotterrati materiali di diversa natura, anche non deteriorabili nel breve periodo – scrivono in una nota i meloniani – la preoccupazione è che ci sia un probabile pericolo per l’inquinamento ambientale del nostro territorio, dedito principalmente all’attività agricola ed all’allevamento del bestiame da latte e da carne e di conseguenza anche alla salute delle persone”.

Al sindaco Mario Marino FdL pone alcuni quesiti nella sua qualità di di garante dell’ambiente e dell’igiene pubblica.

“Come mai ad oggi l’area di cui si parla non è stata sottoposta a sequestro per effettuare gli accertamenti del caso? Cosa sta facendo questa Amministrazione per andare a fondo a questa vicenda e per risolvere i tanti dubbi che i cittadini, preoccupati, si pongono da diversi mesi? Dobbiamo forse preoccuparci seriamente, per la mancanza di notizie sull’operato da parte dell’Amministrazione e dare dunque un significato preoccupante a questo silenzio che dura ormai da mesi?” sin qui quanto si chiede al primo cittadino ed alla sua Amministrazione.

Cosa è stato fatto, ad oggi, a palazzo di città?

“Ci siamo attivati subito per capire cosa sta succedendo in questa area, una cava per estrazione di materiale lapideo – spiega il sindaco Marino – al momento la vicenda è sotto osservazione da parte dei carabinieri ed anche il personale del nostro corpo di Polizia locale è intervenuto per capire l’utilizzo che si sta facendo di questo luogo. Siamo in attesa degli esiti che ci perverranno dai militari dell’Arma per agire secondo quanto sono le nostre competenze”.

Foto: repertorio