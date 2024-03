Un “super” Gaetano porta la Virtus alla vittoria in casa contro Molfetta. Spalti gremiti

Dodici giocatori in lista, per la Virtus Ragusa che però perde per il resto della stagione Giorgio Calvi; per lui, in settimana la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, è in partenza per operarsi e riprendere al più presto l’attività.

La partita del Palapadua è contro il Dai Optical Molfetta squadra spigolosa con diverse ottime individualità e c’è un ex nel match. Si tratta del virtussino Marcus Brown la scorsa stagione tra gli artefici della promozione Molfetta. Primi dieci minuti di studio, ancora una volta la Virtus sbaglia molto ma ha il merito di non perdere lucidità. Più precisa Molfetta.

La Virtus sotto fino all’ultimo minuto, trova il canestro del primo sorpasso a 25 secondi dalla sirena con capitan Sorrentino che esalta il palasport di Ragusa, caldo e sold out anche questa domenica. Spettacolare la seconda frazione, Ragusa rientra con il traino del primo tempo e si mantiene sopra con un Gaetano inspirato e decisamente solido in attacco, sotto il tabellone e in difesa. Lanciato in contropiede da Brown prima, e poi da Sorrentino, regala due schiacciate a pubblico in delirio. Poi però si assiste al ritorno di Molfetta che in 4 minuti piazza un parziale di 10 a 0 si porta avanti di cinque lunghezze. Time out Ragusa a 3 secondi dalla sirena del riposo grande: azione certosina, finisce palla in mano a Epifani che insacca sulla sirena, il canestro del -2.

Il riposo serve a mettere in palla nuovamente la Virtus e a far rifiatare, ossigenando anche idee. Al rientro in campo, Simon mette in pari il conto, e Cioppa, finalmente di nuovo a segno, insacca due bombe, assieme a Brown e a Gaetano, per lui l’ennesima prova grintosa e convincente . Gaetano porta la Virtus a +8. Non basta. Sirakov prende per mano Molfetta e riesce a tenere salda la regia della rimonta fino al pareggio a 1 minuto dalla fine del terzo tempino portando il punteggio sul 49 a 49, si chiuderà così la terza frazione.

Inizio dell’ultima frazione in salita. Ragusa non riesce a trovare la via del canestro e dall’altra parte ci pensa Stefanini a tirare fuori dal cilindro soluzioni e canestri; chiuderà con 18 punti personali, top scorer per la sua squadra. Stefanini dunque, con Paglia, Formica e Gloria fanno tremare il Palapadua. Ma Capitan Sorrentino suona nuovamente la carica per i suoi. Ancora Simon e poi Gaetano, e tre canestri di Vavoli, chiudono la partita. Buona difesa questa sera, qualche sprazzo, veramente di grande spettacolo e una tenuta mentale in un match che alla fine ha fatto registrare momenti di nervosismo. “Potevamo gestirla con più calma, senza fretta in alcuni frangenti, insomma potevamo giocarcela meglio” dice coach Recupido comunque soddisfatto della buona difesa e della tenuta mentale. E poi le ultime parole al pubblico: “E’una gioia vedere nuovamente il palazzetto pieno”, dice ringraziando per il calore che si è sentito anche questa domenica. La partita era iniziata con un minuto di silenzio per ricordare Giovanni Occhipinti, storico giocatore della Virtus, recentemente scomparso all’età di 71 anni. Ora per la Virtus Ragusa, doppio impegno esterno

IL TABELLINO

Virtus Ragusa – Dai Optical Molfetta 72-65

Virtus Ragusa: Brown 14, Piscetta n.e., Epifani 3, Cioppa 7, Simon 6, Cascone n.e., Tumino n.e., Vavoli 8, Sorrentino 13, Gaetano 21, Mirabella n.e, Ianelli. All.Recupido

Dai Optical Molfetta: Sadreika ne, Formica 4, Giorgini, Gloria 12, Calisi 4, Stefanini 18, Aramburu 11, Paglia 2, Annese n.e., Mezzina n.e., Sirakov 14. All. Carolillo

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Capello di Porto Empedocle

Parziali: 18-15; 33-35; 49-49, 72-65

Note: usciti per 5 falli, Vavoli (V), Gloria (M)

