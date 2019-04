Un sommelier virtuale con “Sommelyou”, il nuovo servizio Despar Sicilia - Ragusa Oggi

Un sommelier virtuale con “Sommelyou”, il nuovo servizio Despar Sicilia

RAGUSA – Un sommelier personale sul proprio cellulare. Da oggi alla scelta del vino ci pensa “Sommelyou”, il nuovo servizio di Despar Sicilia che mette a disposizione gratuitamente un sommelier a portata di mano. “Sommelyou” è direttamente accessibile dall’app Despar Sicilia, da scaricare o da aggiornare se già utilizzata. Il servizio permetterà di scegliere l’etichetta più adatta alle proprie esigenze a partire dalla pietanza da servire, a seconda che si tratti, ad esempio, di piatti a base di carne, pesce, o che siano salumi, formaggi o dessert e così via, oppure dalle caratteristiche del vino che si vuole gustare, se fermo, dolce, frizzante, spumante, rosso, bianco o rosato.

In men che non si dica ogni dubbio su quale etichetta scegliere sarà fugato: sulla schermata del proprio smartphone comparirà una ricca lista di vini, ciascuno dei quali accompagnato da una dettagliata scheda di presentazione. Ma le novità di “Sommelyou” non finiscono qua: per chi ha già acquistato in uno dei punti vendita una bottiglia di vino del quale non conosce le caratteristiche o gli abbinamenti più ideali, basterà scansionare il codice a barre posto sull’etichetta per scoprire ogni utile informazione. Una grande novità firmata Despar Sicilia che ancora una volta si pone vicino alle esigenze della propria clientela con servizi all’avanguardia: «Vogliamo aiutare il nostro cliente nella scelta, a volte complessa, del vino più adatto alle sue esigenze, che sia per una cena o per un regalo – spiega la direttrice marketing di Ergon, Concetta Lo Magno – Quello delle cantine è un reparto che curiamo in modo particolare, garantendo un ricco assortimento di etichette, vitigni e aziende, e con “Sommelyou” daremo la possibilità di avere a disposizione quando si vuole e in modo gratuito un vero e proprio sommelier virtuale che aiuterà nella scelta del vino più adatto. Un servizio che va ad aggiungersi a quelli già fruibili attraverso l’app Despar Sicilia il cui utilizzo, sempre in crescita tra i nostri clienti, consente di accedere a concorsi, sconti e promozioni riservate».

Per usufruire di “Sommelyou” basta scaricare l’app Despar Sicilia da App Store o Play Store oppure occorre aggiornarla se già la utilizza. Maggiori info su www.desparsicilia.it