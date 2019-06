Un ragusano coinvolto nell'inchiesta dei rifiuti illeciti in Lombardia - Ragusa Oggi

Un ragusano coinvolto nell’inchiesta dei rifiuti illeciti in Lombardia

C’è anche un ragusano Giovanni Guardiano, nato a Ragusa il 20.4.1955 tra le venti persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare eseguita a Milano, dai carabinieri del Noe per gestione e traffico illecito di rifiuti.

L’indagine, che ha coinvolto oltre 200 militari, ha portato al sequestro di vari siti di stoccaggio, in particolare di due nel comune di Cornaredo (Milano). Oltre a questi, i più grossi, sono altri quattro i siti a cui sono stati messi i sigilli, nelle province di Milano, Lodi, Brescia, Mantova e Verona.

Le indagini coordinate dai pm Donata Costa e Silvia Bonardi hanno portato ad accertare che anche dopo l’esecuzione della prima ordinanza, gli accusati abbiano continuato la loro attività illecita: una circostanza che la gip ritiene «sorprendente».

Il traffico di rifiuti aveva una fonte di approvvigionamento privilegiata, ovvero la Campania, grazie al canale gestito dai fratelli Ventrone. Un altro filone dell’indagine riguarda invece i fratelli Assanelli, Maurizio e Stefano, titolari di un’azienda di trasporti.

I camion realizzavano un «margine» in base alla distanza percorsa con la spazzatura illegale: in un’intercettazione è proprio Maurizio a dire: «Allora, cinquanta chilometri mi devi dare 600 euro, dopo cento ne voglio mille e due».

TUTTI I NOMI

Ecco i 24 nomi citati dall’Ordinanza di custodia cautelare emessa dl gip di Milano. Sono tutti indagati in concorso per inquinamento ambientale, ciascuno poi ha una posizione ovviamente diversificata. Alcuni si trovavano già in carcere.

SANFILIPPO Massimo, nato a Lissone il 18.5.1969, residente a Lissone, Via Pietro Micca n. 13, detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Monza

SANFILIPPO Giuseppe, nato a Caltanissetta il 13.11.1957, residente Carate Brianza (MB

COLOMBO Joskwa, nato ad Erba il 4.6. 1975, residente a Seregno (MB), Via Comina 2, detenuto per altra causa p resso la Casa Circondariale di Como

STANISLA V Angelov, nato a Tamovo (Bulgaria) il 1.3.1986 residente a Milano

KOSZ Mihai Alin, nato in Romania il 9.1.1982 residente a Rho

COZONAC And rei, nato in Romania il 19.1.1982, già residente in Milano, V iale Sarca n. 92, di fatto emigrato per la regione Moldavia (Romania)

GUARDIANO Giovanni, nato a Ragusa il 20.4.1955, residente a Ragusa

ASSANELLI Maurizio, nato a Treviglio (BG) il 3.2.1964, residente a Pagazzano

ASSANELLI Stefano, nato a Treviglio (BG) il 20.1.1969, residente a Pagazzano

CRISTOFARO Vittorio, nato ad Acerra l’ 1.7.1987, residente a Gricignano di Aversa

DI LUCIA Giuseppe, nato a Maddaloni il 23.5.1968 , residente a Maddaloni

HENAIENE Nabil, nato a Recharcha- Mahdia (Tunisia) il 15.12.1973, domiciliato a Busto Arsizio

VENTRONE Pietro, nato a Maddaloni (CE) il 4.4.1984, residente a Maddaloni

BASILE Franco Cristian, nato a San Donato Milanese il 30.7.1974, residente a Casorate Primo (PV)

DALLA SANTA Alessio, nato a Feltre (BL) il 29.1.1976, residente a Sovramonte (BL) Fraz. Zorzoi

MATTEI Guglielmo, nato a Padenghe sul Garda (BS) il 2.6.1953, residente a Roma

CHOPUSIAN Cesar Daniel, nato a Montevideo (Uruguay) il 20.3.1974, residente a Monterotondo Marittimo (GR)

BRUNO Salvatore, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) I’ 11.10.1978, domiciliato ad Arcole (VR)

MENEGHETTI Gianantonio, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 10.5.1965 residente a Lonigo (VI)

OTTAVI Marco, nato a Monterotondo (RM) il 9.11.1959, residente a Valeggio sul Mincio

DI NATALE Bruno, nato a Marnate (VA) il 17.10.1967, residente a Cassano Magnago

BUCCINO Alessandro, nato a Napoli l’ 1.8.1964, residente a Piacenza

DESOLE Antonio Cosimo, nato a Milano il 3.1.1961, residente a Carate Brianza

VARRONE Alfonso, nato a Carugate (MI) il 27.4. 1974, residente a Carugate