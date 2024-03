Un progetto per la riqualificazione fluviale dell’Irmino: al via Open Rivers anche a Ragusa

L’attività di formazione relativa alla connettività fluviale e all’eliminazione degli sbarramenti lungo i fiumi ha preso avvio anche a Ragusa, promossa dal Centro di Riqualificazione Fluviale (CIRF) e finanziata dal programma europeo Open Rivers, rivolta ad associazioni ed enti locali coinvolti nella riqualificazione ambientale.

IL PROGETTO

Il progetto, portato avanti dal Circolo Legambiente Ibleo e dalla FIPSAS Ragusa, è stato selezionato come una delle 6 proposte nazionali per avviare un’attività pilota volta al ripristino della connettività fluviale. Oltre al bacino idrografico del fiume Irminio, sono stati selezionati altri distretti idrografici in diverse regioni italiane.

LA FORMAZIONE

La prima fase del progetto ha compreso due giornate di formazione a distanza, durante le quali esperti del CIRF hanno illustrato agli interessati, tra cui volontari di Legambiente e FIPSAS e funzionari del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, gli aspetti ecologici e normativi dell’ambiente fluviale. L’obiettivo è acquisire una visione completa e conoscere le strategie d’azione possibili.

Il prossimo passo sarà la realizzazione di altri due incontri specifici per pianificare interventi mirati nel bacino dell’Irminio e identificare ostacoli da rimuovere o mitigare per migliorare la connettività. In caso di ostacoli individuati come rimovibili, verrà pianificata la loro eliminazione o mitigazione, cercando finanziamenti per i lavori.

