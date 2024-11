“Un primo bilancio sul Pnrr”. Venerdì 15 il convegno a Palazzo La Rocca

“Un primo bilancio sul Pnrr”. Questo il titolo del convegno promosso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in programma il prossimo venerdì, 15 novembre, alle ore 15 a Palazzo La Rocca. L’evento si pone come obiettivo quello di valutare l’impatto di questo programma sull’economia e sul mercato del lavoro.

Ad aprire i lavori saranno la Commissaria Straordinaria Patrizia Valenti, il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri e l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente Giusi Savarino.

Il tema del confronto verrà approfondito da Gilda Siniscalchi, capo di gabinetto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione ed il Pnrr. Interverranno poi il presidente di FormaTemp Francesco Verbaro, il direttore generale di Assolavoro Agostino Dimaio, il direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Nitto Rosso ed il senior advisor di Sviluppo locale Piero David. Le conclusioni sono affidate da Andrea Messina, assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica.

Modererà il dibattito il condirettore di QN, Raffaele Marmo.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il volume di Maurizio Sacconi e Francesco Verbaro dal titolo “1993. Il tentativo di reinventare lo Stato”.

L’appuntamento è venerdì 15 novembre, alle ore 15 a Palazzo La Rocca, in via capitano Bocchieri n. 35 a Ragusa Ibla.



