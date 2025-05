Un piede nel vuoto: la trappola invisibile che ha inghiottito un bambino in una scuola di Vittoria

Un tombino arrugginito e una botola nel guardino di una scuola. Un tombino di cui tutti sconoscevano

l’esistenza. Era coperta dagli arbusti degli alberi e dalla terra che si era accumulata. Un ragazzino si è diretto verso quella zona, ha messo il piede nel posto sbagliato e il tombino, ormai arrugginito, ha ceduto,

lasciando cadere il bambino all’interno.

L’episodio si è verificato nei campi limitrofi all’Istituto comprensivo Francesco Pappalardo di Vittoria, dove si disputavano i Giochi studenteschi per gli alunni delle scuole vittoriesi. Per il bambino, per fortuna, nessuna grave conseguenza. Solo tanta paura perché si è ritrovato all’improvviso dentro una botola profonda circa un metro. È stato tirato fuori dai docenti, dai compagni e dai genitori presenti. Nella scuola, in quel momento, c’era un’ambulanza la cui presenza era prevista durante lo svolgimento dei giochi.

Ma il bambino non ha avuto bisogno di soccorsi. I giochi sono proseguiti regolarmente senza interruzioni.

La dirigente della scuola, Daniela Amarù, ha allertato subito l’ufficio tecnico del comune chiedendo la

chiusura e la messa in sicurezza della botola e del tombino. “Nessuno nella scuola conosceva l’esistenza di quel tombino – spiega la preside – era tutto coperto dagli arbusti e dalla terra che si era accumulata. Il

ragazzino ha messo il piede un po’ più in avanti e il tombino, che evidentemente aveva già ceduto, lo ha

fatto cadere dentro. Sono episodi gravi che non dovrebbero verificarsi, ma per fortuna non ci sono state

conseguenze. Ora attendiamo che il comune provveda ai lavori necessari”.

Anche la consigliera comunale Valentina Argentino, 5 Stelle, ha chiesto con forza il ripristino e la messa in

sicurezza della scuola.

