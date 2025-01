Un pestaggio nella notte di Capodanno. Valentino Di Bona muore in ospedale. Era un noto commerciante di Vittoria

Un pestaggio nella notte di Capodanno. Muore dopo 36 ore il vittoriese Valentino Di Bona, di 40 anni. L’uomo sarebbe arrivato in ospedale nella notte di San Silvestro, pochi minuti dopo la mezzanotte. Immediati i soccorsi dell’uomo che sarebbe stato lasciato davanti all’ingresso del Pronto Soccorso, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Valentino Di Bona è stato sottoposto a intervento chirurgico. Pare avesse la milza spappolata. Nonostante il tentativo di salvargli la vita il suo cuore ha cessato di battere nel pomeriggio di oggi.

Le indagini sono condotte dalla Polizia. Pare si stia indagando anche in ambito familiare e che alcune persone siano state sentite dagli inquirenti per cercare di ricostruire le modalità dell’accaduto.

Una morte misteriosa, finora, quella del commerciante vittoriese, che aveva operato nel settore delle ferramenta. Non si sa ancora nulla delle circostanze che hanno portato all’aggressione o al pestaggio che probabilmente non si è verificato all’esterno e che purtroppo si sono rivelate molto gravi fino a condurre al decesso dell’uomo.

L’uomo era sposato e aveva dei figli. La notizia del decesso è giunta come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio e si è diffusa a macchia d’olio. Verranno analizzate le immagini delle telecamere in strada e altre per tentare di ricostruire la dinamica

