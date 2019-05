Un patto per il turismo del Sud Est - Ragusa Oggi

Un patto per il turismo del Sud Est

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il sindaco di Siracusa Francesco Italia, il vicesindaco Giovanna Licitra, l’assessore Giovanni Iacono, l’assessore Ettore Messina rappresentante di uno dei comune facenti parte della rete e del Tom Van Compernolle rappresentate dell’associazione albergatori hanno dato vita venerdì mattina alla conferenza stampa per spiegare il programma e far conoscere le attività svolte dalle reti dei comuni del Val di Noto. Si è trattata di una disamina completa ed esaustiva di tutti gli intervenuti che ha analizzato tutte le iniziative svolte dalla rete dei comuni del val di Noto al fine di incrementare le attività turistiche di tutta l’aria interessata.

Tutti hanno dichiarato di voler dare il loro concreto contributo con la partecipazione di tantissime fiere del turismo che si terranno in tutto il mondo ed in particolare in Europa e in Asia, si è parlato anche della possibilità di incrementare numero degli 11 comuni aderenti all’associazione in quanto nelle province siciliane sono tanti gli enti locali che vogliono contribuire allo sviluppo turistico delle aree, in particolare il sindaco Cassì si è detto contento contento del sindaco di Siracusa Francesco Italia il quale ha ribadito la necessità di fare squadra al fine di raggiungere gli scopi e gli obbiettivi fissati dall’associazione. Nei prossimi giorni sarà reso pubblico l’elenco della partecipazione dei comuni alle varie manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali. Franco Portelli

[image: image.png]