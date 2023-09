Un panino 80 centesimi. Imbottito a scelta. Accade a Pozzallo

Non è una bufala, è l’esatta verità di quanto sta accadendo a Pozzallo. Nel panificio Villa Tedeschi di via Manara un panino imbottito costa 80 centesimi. E’ il prezzo che la titolare, Valentina Sudano, ha deciso per questo anno scolastico. Un fatto curioso con i prezzi che circolano in giro e che vista l’esiguità è di grande attrazione.

Il panino sarà imbottito a scelta: prosciutto, salame, mortadella o altro.

“E’ una scelta direi solidale – commenta Valentina Sudano – in un momento in cui le difficoltà economiche sono di ordinaria quotidianità mi è sembrato opportuno puntare su un prezzo popolare. Ci sono famiglie che hanno più figli a scuola e la spesa della merenda di mezza mattinata incide nel budget familiare. Riflettere su questo mi ha portato a fare questa scelta. Spero che la mia iniziativa possa essere letta come azione di vicinanza alle famiglie”.

Grande curiosità stamattina a guardare l’avviso affisso sulla porta di ingresso del panificio.

La signora Valentina Sudano ha scommesso da poco su questa attività dopo una prima che è apprezzata in città, una rosticceria “Muzzica”, in cui si trova una grande varietà di rustici. Alla domanda su come riesce a fare convivere i tempi per svolgere oltre che questo lavoro anche l’impegno di consigliera comunale (eletta nella lista Roberto Ammatuna Sindaco) non fa una piega. “Fino ad ora ce l’ho fatta, spero di continuare”.

Ed il sindaco Roberto Ammatuna?

“Un segnale importante da parte di imprenditori che comprendono le difficoltà del momento – commenta Ammatuna – imprenditori che danno un contribuito a sopportare questo momento di crisi. Capiscono cioè che la situazione è difficile. Qualsiasi tipo di iniziativa che tende a fare economizzare contribuisce molto alla vita gestionale delle famiglie”.