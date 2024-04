Un nuovo progetto per rendere agibile il porticciolo di Donnalucata. L’ipotesi di Fratelli d’Italia per superare i disagi

La “ricetta” arriva a due giorni dalla seduta aperta del Consiglio comunale aperto convocato per venerdì alle 17 a palazzo di città. Per il circolo cittadino di Fratelli d’Italia le difficoltà legate all’insabbiamento ed all’impraticabilità del porticciolo possono essere superate con interventi specifici e fattibili. “Un progetto ex novo che preveda la creazione di uno specchio d’acqua fermo attraverso la realizzazione di un altro piccolo braccio di levante, non invasivo e dimensionato, volto a ridurre l’attuale bocca del porto e limitare l’ingresso delle alghe, rendendo così fruibile tutto l’anno questa importante infrastruttura che potrebbe essere, qualora funzionante, un volano per l’economia locale”, idee chiare sullo stato dell’infrastruttura a carico della quale l’Amministrazione Marino ha annunciato nei giorni scorsi un finanziamento dei 600 mila euro da parte della Regione, nello specifico il Dipartimento regionale di Protezione civile, per lavori di dragaggio e messa in sicurezza.

Per il circolo locale di Fratelli d’Italia quella del Consiglio comunale è un’iniziativa tardiva e non risolutiva della problematica.

“Da mesi associazioni, commercianti e cittadini chiedono al Comune la risoluzione dei problemi, almeno di quelli più urgenti – spiegano in una nota – nello specifico il porticciolo necessiterebbe di interventi di dragaggio periodico dei fondali per consentire ai diportisti e ai pescatori di poterne usufruire liberamente, cosa al momento non possibile, creando non pochi problemi all’economia del territorio, all’incolumità pubblica e allo spreco di denaro. L’Amministrazione da mesi sostiene di voler risolvere il problema attraverso fondi stanziati dalla Protezione Civile, di cui però non si hanno notizie certe e definite. Inoltre, si vorrebbe attingere ad un finanziamento per il dragaggio dei fondali, ma anche su questo punto si hanno perplessità. Speriamo che durante il Consiglio comunale aperto l’Amministrazione faccia chiarezza sulla reale fattibilità di questi progetti, visto che a quanto ci risulta il percorso è travagliato e incerto”.

