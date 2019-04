Un matrimonio con i tifosi. Il si di Fabio Sortino e Francesca Guerrieri. A Modica - Ragusa Oggi

Un matrimonio con i tifosi. Il si di Fabio Sortino e Francesca Guerrieri. A Modica

Al si in chiesa, e all’emozione che naturalmente è arrivata poco dopo, si è aggiunta l’emozione per la sorpresa che gli amici, tifosi del Modica, hanno voluto riservare per festeggiare l’unione in matrimonio di Fabio Sortino e Francesca Guerrieri, oggi pomeriggio alla chiesa del Carmine a Modica.

Ed infatti con i fumogeni e gli striscioni del Modica Calcio, anche uno striscione con scritto “auguri agli sposi”, per salutare e festeggiare la neo coppia.

Si sono sposati dopo vari anni di fidanzamento e insieme ai familiari e agli amici hanno deciso di festeggiare a Villa Anna in una splendida cornice.

Fabio è noto tra i giovani di Modica e della Sicilia in quanto è uno dei dj della crew Jah Jah Vibrations che fa musica reggae. E proprio ad una dancehall è scoccata la scintilla che ha poi portato all’amore e oggi alla formazione di una nuova famiglia. Auguri dalla redazione di Ragusaoggi.it