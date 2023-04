Un gruppo di ciclisti modicani ricevuti dal presidente dell’Avis

Un gruppo di ciclisti di Modica, in provincia di Ragusa, è stato ricevuto questa mattina dal presidente dell’Avis modicana, Francesco Tona, dal vice Antonino Modica, dal direttore sanitario Giovanni Stracquadanio e da alcune operatrici nei locali dell’Avis di Modica. I bikers, che fanno parte di una nutrita schiera di oltre trentacinque ciclisti, hanno raggiunto la struttura dopo un bel giro in bici tra le strade delle province di Ragusa e Siracusa.

Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Giuseppe Fede, Giovanni Gennuso, Gaetano Lasagna, Fabio Nifosì e Giorgio Ruta saranno impegnati nella 52esima edizione della Granfondo Internazionale Nove Colli che si terrà il 21 maggio a Cesenatico, in Emilia Romagna. La gara, estremamente impegnativa, si svolgerà su 200 km con 3880 metri di dislivello, con salite che mettono alla prova qualsiasi atleta – anche i più preparati – ma che indubbiamente regalerà a tutti i bikers emozioni indimenticabili. I ciclisti stanno poi pianificando altre iniziative, anche al di fuori della Sicilia, per portare i colori modicani in giro per l’Italia.