Un gesto che va raccontato: commerciante di Marina restituisce borsa piena di soldi a una turista

Ci sono storie che vorremmo raccontare piu’ spesso. Sono storie che ci fanno pensare che al mondo esiste onestà e rettitudine e i cittadini che compiono gesti di lealtà nei confronti del prossimo meritano stima da parte della società. Soprattutto se parliamo di soldi. E sono gesti che qualificano tutto un territorio perchè chi ha ricevuto si ricorderà, in futuro, di aver soggiornato in un posto in cui se perdi una borsa piena di soldi, te la restituiscono.



Una giornata come tante, quella di ieri, a Marina di Ragusa. L’estate stenta a decollare ma i turisti non mancano. Una signora originaria di Roma entra in un negozio d’abbigliamento uomo a Marina di Ragusa, alla galleria Andrea Doria. Guarda, si gira intorno, esce. Ma il proprietario del negozio Black Up, il signor Fabrizio Vermo, si accorge che la donna ha dimenticato una pochette: “Per un po’ sono rimasto lì, senza sapere che fare, sperando che la signora tornasse indietro”, ci racconta il signor Vermo e aggiunge: “Ho chiamato i carabinieri, come si fa in questi casi, però i militari si sono attardati e così ho aperto la pochette”.

NELLA POCHETTE TANTI SOLDI E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO



Dentro, moltissimi soldi: “Non mi sono permesso di contarli”, scherza Fabrizio. Poi, una volta trovato il documento d’identità, ha contattato la signora che è arrivata e ha ringraziato di cuore il commerciante che le ha restituito la borsa: “Le ho chiesto cosa cercasse, con il sorriso. Era incredula e felice, emozionatissima”.

Chiediamo a Vermo se la donna le ha lasciato una ricompensa per avergli restituito la borsa, ma Fabrizio Vermo rispnde subito: “Non avrei mai accettato”.