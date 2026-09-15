Un fulmine si abbatte su Modica Sorda e incendia una palma. VIDEO

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Un forte boato, poi le fiamme. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, fascia oraria in cui imperversava in città un forte temporale, un fulmine si è abbattuto su una palma nella zona di Modica Sorda, nei pressi della struttura sportiva Airone

La scarica elettrica ha colpito direttamente la pianta, provocandone l’incendio e richiamando l’attenzione dei residenti della zona, alcuni dei quali hanno assistito alla scena a poche centinaia di metri dalle proprie abitazioni.

Sul posto sono successivamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere quanto rimaneva dell’incendio.

L’episodio, accompagnato da un boato particolarmente forte, testimonia l’intensità del temporale che nel pomeriggio ha interessato la zona.

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