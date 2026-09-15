La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Un fulmine si abbatte su Modica Sorda e incendia una palma. VIDEO
15 Set 2026 18:51
Un forte boato, poi le fiamme. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, fascia oraria in cui imperversava in città un forte temporale, un fulmine si è abbattuto su una palma nella zona di Modica Sorda, nei pressi della struttura sportiva Airone
La scarica elettrica ha colpito direttamente la pianta, provocandone l’incendio e richiamando l’attenzione dei residenti della zona, alcuni dei quali hanno assistito alla scena a poche centinaia di metri dalle proprie abitazioni.
Sul posto sono successivamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere quanto rimaneva dell’incendio.
L’episodio, accompagnato da un boato particolarmente forte, testimonia l’intensità del temporale che nel pomeriggio ha interessato la zona.
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