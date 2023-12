Un fiume di gente alle Canzoncine di Santa Maria La Nova in onore della Vergine Immacolata

Sono i primi due eventi che anticipano il Natale e che si tengono alla vigilia delle due feste dedicate all’Immacolata Concezione. Perchè due feste? Perchè Scicli è forse l’unica delle cittadine iblee a festeggiare due volte l’Immacolata Concezione nel rispetto della presenza di due simulacri dell’Immacolata venerati nelle chiese di Santa Maria La Nova e di San Bartolomeo. Naturale per le due Arciconfraternite organizzare le due feste: una nel giorno di oggi ed una la domenica successiva. Quest’anno gli appuntamenti sono ravvicinati e già domani si riparte con le Canzoncine di San Bartolomeo e poi con la festa domenicale e l’uscita del simulacro per le vie della città.

Successo per le Canzoncine di Santa Maria La Nova di ieri sera.

E’ l’appuntamento riscoperto dai giovani. Doveroso dirlo perchè nei decenni passati il rito delle Canzoncine si stava perdendo e veniva rispettato solo dai devoti. Invece da qualche anno i giovani hanno deciso di lasciare panchine, muretti, bar, pubs ed altri luoghi di ritrovo per partecipare all’insolita processione. Perchè insolita lo è in quanto non c’è alcun simulacro da accompagnare in strada ma solo una banda musicale e tante persone inneggianti l’inno a Maria. “Vergin del ciel Regina, Immacola e bella…..” quanto volte ieri sera è stata cantata dai giovani che, e questo è il particolare che si nota maggiormente, conoscono per intero il testo. Un momento di gioia, un momento di festa e magari un momento di preghiera all’insegna del canto. Un percorso che ha toccato tutto il centro storico della città e si è concluso in chiesa. Dopo l’ultimo inno la banda musicale è entrata nell’adrona della chiesa di Santa Maria La Nova ed è qui che ha intonato l’inno del Cristo Risorso fra l’ebrezza di tanti giovani che per una sera si sono ritrovati attorno un rito che non vuole morire e che è giusto che animi una città Unesco.

Domani sera si replica con le Canzoncine di San Bartolomeo con appuntamento dopo la celebrazione della Santa Messa.

Domani tutti pronti per cantare…”O Concetta Immacolata, fosti eletta dal Gran Padre…” sempre all’insegna della gioia e dell’amore. Foto da: I Love Scicli