Un eroe della fede raccontato ai ragazzi: la storia di Nino Baglieri diventa fumetto

Il prossimo 31 ottobre alle ore 17, presso l’Oratorio Salesiano di Modica Alta, sarà presentato al pubblico il volume illustrato “Nino… maratoneta di Dio”, un’opera dedicata alla vita di Nino Baglieri, figura spirituale e simbolo di fede della comunità modicana.

Il fumetto, pensato per i più piccoli ma capace di emozionare anche gli adulti, propone in forma visiva e narrativa la storia di un uomo che, attraverso la forza della fede, ha trasformato la propria sofferenza in una luminosa testimonianza di santità vissuta nel quotidiano.

L’evento rientra tra le iniziative della seconda edizione della manifestazione “Girotondo con i Santi”, promossa in occasione della festa di Ognissanti, e vedrà la partecipazione di figure di rilievo come Monsignor Salvatore Rumeo, Vescovo della Diocesi di Noto, il Sindaco di Modica Maria Monisteri e i rappresentanti della comunità salesiana.

Un esempio di fede e speranza

Nato a Modica nel 1951, Nino Baglieri rimase paralizzato a soli 17 anni dopo una tragica caduta da un’impalcatura. Lontano dal lasciarsi sopraffare dalla disperazione, Nino seppe trasformare la sua disabilità in un percorso di fede profonda, diventando un punto di riferimento per giovani e credenti.

Entrato a far parte dell’associazione religiosa “Volontari con Don Bosco”, dedicò la sua vita alla preghiera e alla testimonianza cristiana fino alla sua morte nel 2007. A più di un anno dalla chiusura dell’Inchiesta diocesana per la sua Causa di Beatificazione e Canonizzazione, la sua figura continua a ispirare e a unire la comunità.

Un giovane autore per un messaggio universale

Autore del volume è Stefano Fisco, giovane illustratore modicano classe 2001, al suo esordio letterario. Diplomato al Liceo Artistico “Galilei Campailla” di Modica e laureato presso l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila (ABAQ), Fisco frequenta attualmente la specializzazione in Grafica del Fumetto.

Con “Nino… maratoneta di Dio”, l’artista propone un linguaggio fresco e coinvolgente per avvicinare i ragazzi alla testimonianza di fede e di amore per la vita di Nino Baglieri, “maratoneta di Dio” che ha corso la sua gara spirituale con coraggio e speranza.

