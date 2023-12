Un anno tra gli studenti: grande impegno della polizia di stato per la sicurezza online

Nel corso del 2023, il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale “Sicilia orientale” ha organizzato 210 incontri formativi e educativi presso gli Uffici scolastici delle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Durante questi incontri, sono stati raggiunti oltre 28.000 studenti, 2.400 docenti e 2.700 genitori. Particolare attenzione è stata dedicata agli incontri con bambini delle scuole primarie, poiché a sette o otto anni iniziano spesso la loro esperienza online, spesso utilizzando uno smartphone, esponendoli potenzialmente a pericoli significativi.

LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Questi sforzi quotidiani della Polizia sono accompagnati da numerose campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, tra cui “Una Vita da Social”, #Cuoriconnessi, “Safer Internet Day”, “Nei Panni di Caino per capire le ragioni di Abele” ed “Incroci”. Queste iniziative mirano a promuovere un uso responsabile e consapevole della tecnologia e a educare i cittadini su come navigare in modo sicuro e protetto nel mondo online.

La sensibilizzazione sulla sicurezza online e sull’uso responsabile di internet rappresenta un impegno costante della Polizia di Stato, in particolare della Polizia Postale, che si dedica quotidianamente a visitare le scuole per educare i minori sui potenziali rischi della navigazione online.

L’obiettivo principale di queste attività preventive e informative della Polizia è istruire i ragazzi sull’uso sicuro e consapevole del web e delle piattaforme online. Ciò include l’evitare il cyberbullismo, il rispetto della privacy altrui e propria, la consapevolezza nell’upload di contenuti appropriati, il rispetto del copyright e l’adozione di comportamenti sani e sicuri, sia per se stessi che per gli altri. Si incoraggia inoltre la costruzione di relazioni positive e significative tra i giovani anche nell’ambiente virtuale.