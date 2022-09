Ultime due tappe per il tour di incontri di Francesco Stornello con i cittadini: oggi a Scicli, domenica a Modica

Ultime due tappe per i Town Hall Meeting di Francesco Stornello, candidato del Pd alle Elezioni Regionali del 25 settembre, il format che prevede che a fare le domande al candidato siano i cittadini. Dopo Marina di Modica, Sampieri, Pozzallo e Modica Alta, oggi, venerdì 16 settembre, è il turno di Scicli, con inizio alle ore 19.00, nel cuore del centro storico, presso il Giardino del Chiosco A Funtana, in via Aleardi 2.

L’ultima tappa di questo viaggio che ha permesso al candidato Stornello di ascoltare e raccogliere le esigenze e le priorità diffuse dei cittadini, oltre che di condividere con loro il suo progetto riformista, sarà domenica 18 settembre alle 19.00 a Modica, presso il Comitato Elettorale al Corso Umberto I, 8 G.

“Sono davvero grato – spiega Francesco Stornello – alle cittadine e ai cittadini che ho incontrato nelle piazze delle nostre città per quanto mi hanno consegnato in termini di richieste, aspettative e fiducia. Ho toccato la stanchezza nei confronti di una politica parolaia, improduttiva, clientelare e trasformista. Ho raccolto sogni, progetti, sofferenze, aspirazioni e, in una parola, speranza. La speranza di un cambiamento onesto, perbene, competente e vocato al bene comune per una Terra che aspetta da troppo tempo che qualcuno faccia qualcosa per uscire dalla palude. Io ci sono, continuo ad incontrare i cittadini e ad ascoltare i corpi intermedi per rappresentare la Sicilia migliore: inclusiva, giusta e che guarda al futuro per tutti”.